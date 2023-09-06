После ареста: что происходит с компаниями криптомиллионеров Турыгина и Потапенко?

В ноябре 2022 года ФБР и эстонская полиция задержали криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. С тех пор они находятся под арестом в ожидании решения о выдаче США, сообщают «Деловые ведомости».
Турыгину и Потапенко принадлежат 16 предприятий – все находятся в холдинге Burfa Capital.
У них разное назначение: например, Polybius Foundation занималась разработкой криптобанка Polybius и финансового приложения OSOM, Burfa Tech занималась продажей майнингового оборудования, облачным майнингом и управлением дата-центрами, Burfa Media принадлежат объекты недвижимости, а также есть в холдинге и компании, занимавшиеся IT и рекламой.
«После ареста Ивана Турыгина и Сергея Потапенко были арестованы также и все активы всех компаний, поэтому работа каких-либо компаний стала невозможной, – говорит адвокат криптомиллионеров Артур Князев. – Все они прекратили свою деятельность».
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