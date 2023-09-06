После ареста: что происходит с компаниями криптомиллионеров Турыгина и Потапенко?

В ноябре 2022 года ФБР и эстонская полиция задержали криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. С тех пор они находятся под арестом в ожидании решения о выдаче США, сообщают «Деловые ведомости».