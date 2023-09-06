Фото ⟩ FIBA посмеялась над поражением Литвы на ЧМ по баскетболу

Международная федерация баскетбола (FIBA) пошутила в социальных сетях после поражения Литвы. В частности, организация разместила в социальных сетях мем, которым дала понять, что сборная Литвы по баскетболу в игре против Сербии были лишь тенью той команды, которая разгромила США.

Sometimes, there's just not much you can do. 🤷‍♂️#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/SLN7nC9DWt — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 5, 2023

До четвертьфинала литовцы не проиграли ни одного матча.

Также был опубликован и мем, посвященный болельщикам литовцев, которые вынуждены смириться с победой и команды США – американцы накануне обыграли Италию со счетом 100:63.

Lithuania fans right now, watching USA beat Italy by 40.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/hJXNnhZtSt — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 5, 2023