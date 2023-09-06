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Фото ⟩ FIBA посмеялась над поражением Литвы на ЧМ по баскетболу

rus.postimees.ee
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Сборная Литвы по баскетболу.
Сборная Литвы по баскетболу. Фото: LISA MARIE DAVID

Литовская сборная по баскетболу в четвертьфинале чемпионата мира вылетела из конкуренции, проиграв Сербии со счетом 68:87.

Международная федерация баскетбола (FIBA) пошутила в социальных сетях после поражения Литвы. В частности, организация разместила в социальных сетях мем, которым дала понять, что сборная Литвы по баскетболу в игре против Сербии были лишь тенью той команды, которая разгромила США.

До четвертьфинала литовцы не проиграли ни одного матча.

Также был опубликован и мем, посвященный болельщикам литовцев, которые вынуждены смириться с победой и команды США – американцы накануне обыграли Италию со счетом 100:63.

Сегодня будут сыграны последние четвертьфиналы. Германия – Латвия и Канада – Словения.

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