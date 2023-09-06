Центровой сборной Сербии Никола Милутинов: ключ к победе - защита

Накануне на чемпионате мира по баскетболу сборная Сербии обыграла команду Литвы (87:68). Стоит отметить, что у литовцев до этой игры не было ни одного поражения.
Центровой сборной Сербии Никола Милутинов после этой победы дал небольшой комментарий, пояснив, что важно для его команды.
«Сегодня ключом к победе стала защита. Мы провели один из лучших своих матчей на этом турнире с точки зрения защиты. Знали, что у Литвы очень хорошие и качественные игроки, и нужно было сыграть жестче. Для нас всегда главное – защита. Это наша идентичность. Хотим сохранить этот настрой до конца турнира», - прокомментировал он.
Также Милутинов отметил, что команда уважает своих соперников.
«На кого бы мы ни вышли, это будет серьезный соперник. Будет непросто против любого соперника. Мы не фавориты и должны показывать свою лучшую игру», – сказал Милутинов.