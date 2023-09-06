НА КУХНЕ ⟩ Денис Ларченко о том, чего нужно опасаться нарвитянам в новом политическом сезоне

Героем передачи Rus.Postimees «На кухне» станет депутат Нарвского городского собрания, член фракции Respekt Денис Ларченко. Общественный деятель Нарвы поделится своим мнением о соотношении политических сил в новой коалиции городского собрания, прокомментирует появление двух центристских фракций и расскажет о начале работы государственных гимназий. О том, чего нужно опасаться нарвитянам в новом политическом сезоне, вы узнаете в прямом эфире передачи «На кухне» в 15:00.