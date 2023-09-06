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НА КУХНЕ ⟩ Денис Ларченко о том, чего нужно опасаться нарвитянам в новом политическом сезоне

Передача Rus.Postimees
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Героем передачи Rus.Postimees «На кухне» станет депутат Нарвского городского собрания, член фракции Respekt Денис Ларченко. Общественный деятель Нарвы поделится своим мнением о соотношении политических сил в новой коалиции городского собрания, прокомментирует появление двух центристских фракций и расскажет о начале работы государственных гимназий. О том, чего нужно опасаться нарвитянам в новом политическом сезоне, вы узнаете в прямом эфире передачи «На кухне» в 15:00.

В передаче Rus.Postimees «На кухне» депутат Нарвского городского собрания Денис Ларченко познакомит нас со свой точкой зрения на вопрос переименования улиц в Нарве и подробно расскажет о разделении полномочий между муниципальными депутатами и министром по делам регионов Мадисом Калласом.

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