ВИДЕО ⟩ Денис Ларченко: улицы переименуют, отопление подорожает, власть поменяется

Na kuhne: Denis Lartšenko Фото: Tairo Lutter

Это переименование, наверное отсылка к новому статусу Алексея Евграфова. Он состоит в Центристской партии, он является членом парламента Эстонии во фракции Kesk, и на него есть какие-то надежды, которые возлагают в Таллине. Я думаю, что таким образом он решил поиграть за соперничество внутри Нарвы.

- Скажите, а это соперничество как-то объясняет ситуацию предъявления Алексеем Евграфовым вотума недоверия к своему однопартийцу на посту председателя городского собрания?

- Сейчас игра такая на тонких ножках. Я напомню, что это не первый раз, и такие вещи были как в истории Нарвы, так и в истории Эстонии в разных партиях, в разных фракциях. У нас очень много людей, которые задействованы в муниципальной политике и все это является солянкой из представителей разных партий, непартийных людей.

Мы привыкли, что если человек выходит из фракции, выходит из партии, меняет её на другую, то тут должно быть что-то такое фундаментальное и на всю жизнь. В муниципальной власти этого нет, к сожалению.

Na kuhne: Denis Lartšenko Фото: Tairo Lutter

- Значит есть шанс договориться друг с другом?