В передаче Rus.Postimees «На кухне» депутат Нарвского городского собрания Денис Ларченко рассказал о том, сколько нарвитянам придется платить за отопление, каким образом изменится власть в городе, и почему, несмотря на решение городского собрания, улицы изменят свои названия.
ВИДЕО ⟩ Денис Ларченко: улицы переименуют, отопление подорожает, власть поменяется
Герой передачи «На кухне» депутат Нарвского городского собрания, член фракции Respekt Денис Ларченко раскрыл политические секреты нарвских центристов, поделился планами увеличения зарплат городским чиновникам и предложил бороться с министрами за самостоятельность самоуправления. О строителстве новых детских садов, экономии электричества и финансировании Наврской больницы в откровенном интервью Денис Ларченко в передаче «На кухне».
- Денис, а что у вас происходит в Нарвском городском собрании, где появились две политические силы, именующие себя центристскими? Это новый политический тренд или мы свидетели какого-то хитрой политической интриги?
- Я думаю, что это не новая вещь, когда центристы раскалывается внутри Нарвского городского собрания. Это было в 2018 году, когда тоже были две ячейки, может не на официальном уровне, но были. Сегодня действительно у нас имеется две фракции, которые имеют в своём названии отсылку к центрической партии. Если говорить даже о каких-то даже номинальных вещах, то действительно фракция Kesk она не использует оригинальное название партии, а лёгкую аббревиатуру.
Алексей Евграфов, который теперь стал членом центристской партии в итоге договорился со своими единомышленниками о том, что они переименуют свою партийную фракцию так, что это будет из двух частей Keskerakond Narva Heaks и Respekt. Если мы посмотрим сколько людей, которые реально состоят в Центристской партии, то на самом деле всё-таки большинство в оригинальной центристской фракции.
Это переименование, наверное отсылка к новому статусу Алексея Евграфова. Он состоит в Центристской партии, он является членом парламента Эстонии во фракции Kesk, и на него есть какие-то надежды, которые возлагают в Таллине. Я думаю, что таким образом он решил поиграть за соперничество внутри Нарвы.
- Скажите, а это соперничество как-то объясняет ситуацию предъявления Алексеем Евграфовым вотума недоверия к своему однопартийцу на посту председателя городского собрания?
- Сейчас игра такая на тонких ножках. Я напомню, что это не первый раз, и такие вещи были как в истории Нарвы, так и в истории Эстонии в разных партиях, в разных фракциях. У нас очень много людей, которые задействованы в муниципальной политике и все это является солянкой из представителей разных партий, непартийных людей.
Мы привыкли, что если человек выходит из фракции, выходит из партии, меняет её на другую, то тут должно быть что-то такое фундаментальное и на всю жизнь. В муниципальной власти этого нет, к сожалению.
- Значит есть шанс договориться друг с другом?
- Однозначно. Это уже случилось. У нас сейчас успешно закончились переговоры, и мы готовы формировать ту власть, которая нам кажется уместной на сегодняшний день. Внутри наших договорённостей есть определенные нами задачи и цели, которые необходимо воплощать в жизнь. В том числе необходимо поменять председателя Нарвского городского собрания. Нужно забрать эту власть себе, чтобы начать продвигать те вещи, которые нужны городу. Когда ты не являешься предателем, ты функционально не можешь принять очень многих решений.
- Что даст вам свой человек на посту председателя? Какие вопросы сегодня ждут скорейшего решения?
- Первое, это всё-таки хотелось бы некой стабильности, которой в сегодняшнем госсобрании будет очень трудно достичь. Даже если взять нашу новую коалицию, всё-таки какие-то критические вопросы остались вне наших переговоров. Были и такие, где коалиционная дисциплина не работала и депутаты сообщались со своей совестью. Я говорю о голосовании о переименовании улиц.
Важно несколько вопросов. Оптимизация школьной сети, которая критична и требует создания новой инфраструктуры для общеобразовательных школ, для детских садиков, которых еще нужно построить. Вопрос больницы, который тоже является критически важным.
Вот вчера мы получили хорошие известия о том, что будет выделено финансирование на Нарвскую больницу. Вопрос культурного квартала сейчас является весьма актуальной тематикой. Сейчас завершены работы по самым большому участку, скажем так, это транзитная дорога, которая занимает несколько километров, но у нас всё равно внутриквартальные дороги требуют ремонта.
- Денис, стоит ли ожидать норвитянам повышения цен на отопление в новом сезоне?
- Да, действительно так решил наш поставщик, вырастет значительно. Если мы говорим о квартирах, то на 60-70 процентов. А если мы говорим уже о городе, то у нас огромное количество муниципальных площадей, в том числе тех, что арендуются на льготных условиях некоторыми некоммерческими объединениями. И если мы говорим о бюджете, то необходимо будет в какой-то момент очень критично пересмотреть эти цифры.
- Денис, по поводу переименования улиц, мне бы хотелось от вас услышать комментарий о том, как разграничивать компетенцию министра регионов и компетенцию муниципальных депутатов? Не секрет, что проблема есть.
- Я думаю, что проблема у нас это имеется очень давно. Есть такая тенденция, когда министр считает, что может влезать в муниципальные дела. Когда в госсобрании было голосование, я голосовал за то, чтобы улицы были переименованы, но сам метод решения мне не нравится. Горсобрание проголосовала против, а по итогу министр влезает и начинает говорить, что ваше решение здесь это туфта.
Да. Улицы будут иметь другие названия. Но мы говорим о том, что правительство как исполнительный орган должен работать как некий единый организм вне зависимости от того какая там коалиция. На мой взгляд, если у тебя уже есть определённая установка, то либо ты меняешь закон соответствующим образом о работе муниципальных образований, либо же в этом конкретном случае можно было бы как-то ещё переиначивать действие закона относительно топонимов.
А сейчас мы имеем министра, который говорит нам как надо, и мы обязаны принять к исполнению. Но на самом деле министр нарушает закон. Мы говорим о самостоятельности муниципалитетов, а он вторгается без каких-то дополнительных разъяснений или какой-то коммуникации, какого-то обсуждения предписывает что нам делать.
В таком случае может нам взять и отдать все муниципалитеты в прямое подчинении чиновников государственных служб? На самом деле сегодня вопросы компетенции остались открытыми.