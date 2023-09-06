Фото ⟩ Предупреждение: грибы не стоит покупать ни в социальных сетях, ни на рынке

Какие грибы можно есть? Как долго их необходимо варить? Почему у ребенка рвота после употребления грибов? Это лишь некоторые вопросы, на которые сотрудники Информационного центра по вопросам отравлений в грибной сезон отвечают каждый день.

По словам руководителя Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер, сбор грибов и их последующее приготовление требуют знаний. Проще всего придерживаться принципа, что если вы не знаете, какой гриб перед вами, не стоит брать его домой. По словам эксперта по отравлениям, бывают случаи, когда люди все же приносят грибы со знаком вопроса домой и консервируют их, потому что выбрасывать жалко – ведь к тому времени уже проделана большая работа. Так сомнительные грибы попадают в подвалы, а позже – на столы.