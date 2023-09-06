В ночь на среду местный житель спас из горящей квартиры в Тартумаа двух человек, одного из них скорая помощь доставила в больницу.
Местный житель спас из горящей квартиры двух человек
В 2:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мыйза-теэ в деревне Меэри волости Ныо горит квартира в двухэтажном доме, в которой находятся два человека, передал BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.
К тому времени, когда спасатели прибыли на место, местный житель успел помочь находившимся в квартире мужчине и женщине выбраться из дома, языки пламени вырывались наружу через окно и дверь квартиры. Спасенного мужчину скорая помощь доставила в больницу.
Спасатели вошли в квартиру, где горела кухня, проверили соседние квартиры, чтобы убедиться, что в них нет оставшихся в беде жильцов. После того как спасатели локализовали пожар, они проверили пожарную безопасность чердака здания. Спасательные работы завершились в 4 часа утра.
По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с электрической плиткой, которая находилась на табурете на кухне. Спасатели не нашли в квартире признаков использования дымового датчика. Спасательный департамент напоминает, что достаточно рано о пожаре может предупредить только установленный на потолке исправный дымовой датчик.