Местный житель спас из горящей квартиры двух человек

В 2:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мыйза-теэ в деревне Меэри волости Ныо горит квартира в двухэтажном доме, в которой находятся два человека, передал BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, местный житель успел помочь находившимся в квартире мужчине и женщине выбраться из дома, языки пламени вырывались наружу через окно и дверь квартиры. Спасенного мужчину скорая помощь доставила в больницу.

Спасатели вошли в квартиру, где горела кухня, проверили соседние квартиры, чтобы убедиться, что в них нет оставшихся в беде жильцов. После того как спасатели локализовали пожар, они проверили пожарную безопасность чердака здания. Спасательные работы завершились в 4 часа утра.