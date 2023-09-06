Жесткое обвинение: футбольный тренер считает, что победа Аргентины на ЧМ была спланирована

72-летний ван Гал, который был наставником сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре, на этой неделе выступил в голландских СМИ с серьезным обвинением. Ван Гал, завоевавший за свою долгую карьеру всевозможные титулы и награды, вывел Нидерланды в четвертьфинал чемпионата мира, в котором они встретились с Аргентиной.

Аргентина, капитаном чьей сборной был Лионель Месси, обыграла Нидерланды по пенальти; без труда обыграла Хорватию в полуфинале и выиграла финал по пенальти у Франции. По словам Ван Гала, аргентинцы всегда играли на грани правил, а иногда даже нарушали их.

Голландец выразил удивление тем, что судьи закрывали глаза на подобные нарушения.

«Я не хочу слишком много говорить об этом. Но если посмотреть на то, как забивала Аргентина, и как забивали мы, и на то, как некоторые аргентинские футболисты нарушали и не были за это наказаны, я думаю титул чемпионов мира был запланирован», – сказал ван Гал голландской телекомпании NOS.

Ван Гала попросили уточнить обвинение.

«Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю», — приводит слова тренера NOS.

Из комментария ван Гала, который за свою карьеру тренировал, например, «Барселону», амстердамский «Аякс», мюнхенский «Байнер» и «Манчестер Юнайтед», мировые СМИ поняли, что Международная футбольная федерация (ФИФА) хотела, чтобы Месси победил, и поэтому судьи разрешили аргентинцам играть в таком стиле.

Известный как откровенный и жесткий человек, ван Гал получил в понедельник награду, отмечающую его выдающиеся достижения в голландском футболе. В конце 2020 года у него диагностировали рак простаты. 9 августа он перенес операцию и сейчас признает, что возникли осложнения.