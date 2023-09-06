Эстонец из Нью-Йорка возвращается на родину: его услышат и на северо-востоке

По словам Хольгера Марьямаа, он с нетерпением ждет встречи с эстонской публикой. «Мне удавалось выступать в Эстонии по несколько раз в год, и все эти концерты проходили в незабываемой атмосфере. Будь то наш любимый джаз-клуб Philly Joe's или недавно завершившийся TAFF: fest в Хаапсалу, публика принимала нас великолепно. Я знаю, что за пределами эстонской столицы тоже очень много ценителей джаза, с которыми мы и надеемся встретиться в сентябре», – сказал Марьямаа.

Хольгер Марьямаа родился в Таллинне 27 сентября 1992 года в семье музыкантов. Он был удостоен множества наград в области джаза и классической музыки. В 2018 году он вышел в полуфинал конкурса джазовых пианистов имени Телониуса Монка (в 2019 году этот конкурс был переименован в Международный конкурс Института джаза имени Херби Хэнкока). В 2021 году он стал в Эстонии джазовым музыкантом года. В последние годы Маарьямаа выступал на Сеульском джазовом фестивале и легендарном фестивале в швейцарском Монтре. В США он играл в Atlanta Symphony Hall и Lincoln Center на площадке Dizzy's Club), выступал на сценах клубной сети Blue Note в Нью-Йорке, Токио, Пекине и Шанхае. Марьямаа - автор двух сольных альбомов, участвовавший также в записи 30 альбомов других солистов.

Хольгер Маарьямаа в Таллинне вскоре после своего переезда в Нью-Йорк, 2016. Фото: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS