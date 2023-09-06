Бывший игрок баскетбольной сборной Франции умер в 34 года

В минувший вторник баскетболист был доставлен в больницу, но в пятницу медики констатировали его смерть.

Вати завершил профессиональную карьеру в 2013 году из-за болезни сердечной мышцы. Несколько лет спустя он вернулся в зал в любительской серии. В последние годы Вати представлял тулузский баскетбольный клуб.

«Я шокирован его смертью так же, как шокирована ею вся сборная нашей страны. Людовик был значительным игроком, который способствовал формированию баскетбола во Франции. Мы знаем, насколько важен был для него баскетбол. Наши мысли с его близкими», - сказал президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сютат.