Бесплатные тренировки на свежем воздухе продлятся в Кристийне до октября

В таллиннском районе Кристийне продолжатся тренировки на открытом воздухе, предназначенные для пожилых людей. Они будут проходить по четвергам в парке Левенру до 5 октября. Начало в 12.00, место встречи – возле парковой скульптуры льва.
Тренировки проходят под руководством Эгона Тинтсе и Алийс Сарапик. Тинтсе уже более 25 лет представляет футбольный клуб «Флора» и умеет не только разнообразить тренировки, но и подбирать для участников правильную нагрузку. Алийс Сарапик является опытным тренером людей в возрасте, и он поможет освоить различные упражнения. Она представляет организацию Treksi Teraapiad OÜ, которая проводит тренировки как для детей, так и для взрослых.
Предварительная регистрация не требуется, необходимый спортивный инвентарь будет выдан на месте.