Бесплатные тренировки на свежем воздухе продлятся в Кристийне до октября

Тренировки проходят под руководством Эгона Тинтсе и Алийс Сарапик. Тинтсе уже более 25 лет представляет футбольный клуб «Флора» и умеет не только разнообразить тренировки, но и подбирать для участников правильную нагрузку. Алийс Сарапик является опытным тренером людей в возрасте, и он поможет освоить различные упражнения. Она представляет организацию Treksi Teraapiad OÜ, которая проводит тренировки как для детей, так и для взрослых.