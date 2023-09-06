«Тело было распорото, в нем не было органов»: полиция опровергла слухи о чудовищном убийстве ребенка в Таллинне

«Говорят, что четыре недели назад в Таллинне произошел чудовищный случай, о котором все молчат. Я лично звонила в полицию, чтобы узнать, правда это или нет, на что меня сначала попросили подождать, а потом ответили, что не могут предоставить эту информацию, – рассказывает читательница. – По моим данным, месяц назад в Мустамяэ в помойке обнаружили мертвого шестилетнего мальчика. Тело было распорото, в нем не было органов».

По словам читательницы, эта история всплыла при ее разговоре с соседкой: «Я спросила, почему она не пускает своего сына гулять. Соседка удивилась и ответила: "Ты что, ничего не знаешь что ли? Весь двор уже предупредили, а тебя, видимо, забыли". И рассказала об этом страшном преступлении».

Помойка. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

Читательница добавила, что у нее самой есть дети, один из них – ученик младших классов. «Он везде гуляет, недалеко от дома, конечно, но после этой шокирующей информации я везде с ним хожу, боюсь отпускать. Сейчас начались кружки и школа, а полиция нам ничего не говорят. В нашем дворе дети уже одни не гуляют, кто-то из родителей обязательно сидит и поглядывает за ними», – рассказала она.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельд сообщила, что слухи, распространяющиеся по Мустамяэ, не соответствуют действительности. На вопрос, убивали ли в течение последнего месяца в том районе ребенка, она ответила: «И в течение полугода ничего подобного там не происходило».