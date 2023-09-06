Все желающие смогут принять участие в большом ласнамяэском велозаезде

Сбор участников назначен на 17.45 перед магазином Velomarket (Тяхесаю теэ, 31). Старт будет дан в 18 часов. К участию приглашаются все, у кого есть велосипед, самокат, электросамокат или электровелосипед. Несмотря на то, что участники велозаезда не будут передвигаться по автомобильным дорогам, организаторы просят всех надеть шлем.

«Мы хотим мотивировать людей максимально использовать возможности передвижения на велосипеде, показать, что ездить на велосипеде на работу и в школу уже сейчас очень просто и удобно. В начале мероприятия мы немного поговорим о велосипедном движении, а своими мыслями поделится наш гость. Приглашаем послушать и покататься», – добавил руководитель отдела маркетинга Velomarket OÜ Симо-Отть Паппэ.

Велозаезд продлится ориентировочно один час. Мероприятие бесплатное и не требует предварительной регистрации. На протяжении заезда будет несколько остановок. Длина дистанции позволит принять в нем участие всем желающим вне зависимости от возраста. Заезд проведут работники магазина Velomarket, они же сообщат всю необходимую информацию о маршруте.