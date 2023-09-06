Впервые в истории британский танк Challenger 2 уничтожен огнем противника. Это случилось в Запорожской области

Источник корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била в одном из западных оборонных ведомств сообщил, что экипаж из четырех человек выжил.

Современный танк

Challenger 2 - один из самых современных танков в мире. Он находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он заработал себе славу «неуязвимого» танка.

До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою от огня противника. Единственный уничтоженный Challenger 2 стал жертвой «огня по своим» в 2003 году в Ираке.

Challenger 2 Фото: BBC

Однако такая репутация - следствие не столько каких-то исключительных качеств боевой машины. Дело в том, что их было построено всего около 450 единиц. Хотя танки Challenger 2 воевали в Югославии и Ираке, чисто статистически они довольно редко участвовали в боях.

Одним из его главных достоинств называют многослойную броню типа Chobham, в которой используются керамические пластины.

Такая броня эффективна как против кумулятивных боеприпасов (кумулятивные снаряды, противотанковые ракеты или выстрелы из гранатометов, которые пробивают броню очень узкой струей, которую формируют продукты взрыва и расплавленный металл), так и против подкалиберных снарядов.

Лучше всего танк защищен в лобовой проекции, тогда как борта и корма защищены хуже.

Современный или устаревший?