Бронзовый призер ЧМ просит у страны денег: люди не понимают, насколько дорого стоит десятиборье

Виктор завоевал в Будапеште бронзу с национальным рекордом – он набрал 8757 баллов и вся крохотная страна с населением 120 000 жителей сопереживала своему декатлету. Поздравления сыпались со всех сторон, премьер-министр Гренады Дикон Митчелл говорил о великолепных качествах спортсмена, его несгибаемом духе и воле к победе, которые он проявил, отстаивая честь страны на международной арене.

Однако Виктор решил продемонстрировать общественности и оборотную сторону медали. По его оценке, мало кто понимает, сколько на самом деле стоит заниматься легкой атлетикой.

«Люди не понимают, насколько дорого стоит десятиборьбе», - приводит его слова wicnews.com.

«Один шест стоит 1000 долларов (930 евро), у меня их 15. Одно копье стоит 2000 долларов (1800 евро). Помимо этого, диск, ядро и все это я должен брать с собой. Так что иногда стоит задуматься о всех тех расходах, которые требует спорт», - сказал Виктор.

30-летний спортсмен не скрывает, что надеется на олимпийскую медаль в Париже и на медаль чемпионата мира 2025 года в Токио. Он мечтает стать сильнейшим спортсменом в мире.

«Подумайте об этом: у маленького мальчика из небольшого городка есть возможность стать величайшим спортсменом в ​​мире. Учитывая быстрое приближение Олимпийских игр в Париже, я планирую внести некоторые изменения и думаю, что это окупится», — сказал он.

Виктор считает, что у маленькой Гренады есть уникальная возможность завершить Олимпиаду в Париже с тремя золотыми олимпийскими медалями, и призывает правительство и бизнес Гренады поддержать их.

«У нас есть возможность добиться чего-то великого в Париже. Чтобы добиться успеха, нам нужна всесторонняя поддержка. Это может изменить историю Гренады», — заявил десятиборец.

Помимо Виктора, завоевавшего бронзу чемпионата мира, претендентами Гренады на медали на Олимпийских играх являются бегун на 200 и 400 метров Кирани Джеймс и метатель копья Андерсон Питерс.