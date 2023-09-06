Нас покинул человек, связывавший русскую и эстонскую культуры

«Однажды я подошел узнать, как продается журнал из родной диаспоры. Вероятно, Людмила Францевна уловила в моих словах какую-то иронию и холодно сказала, что читатель у журнала такой же консервативный, как его авторы - все пекутся о сохранении культуры непонятно для кого. Впрочем, довольно скоро мы вполне тепло общались, как всегда, - делится воспоминаниями Ян Левченко. - Неизменно приветливая, никуда не спешащая, с тихим голосом, Людмила Францевна умела завладеть вниманием, не прилагая к этому усилий. В ней чувствовалось право наследования русской культуры в Эстонии через одно рукопожатие с легендарными людьми нашей страны».