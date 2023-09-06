Нас покинул человек, связывавший русскую и эстонскую культуры

Первого сентября на 87-м году жизни скончалась Людмила Францевна Глушковская: талантливый журналист, писатель и общественный деятель. Двадцать пять лет, являясь главным редактором литературно-художественного общественно-публицистического журнала «Вышгород», она знакомила эстонских читателей с русскими авторами, работавшими над общественно значимым темами, в том числе касающимися сферы политических репрессий в СССР.
Людмила Францевна прилагала большие усилия для популяризации материалов о работе правозащитного движения в СССР, борьбе за свободу слова и национальную независимость. Фокус внимания журнала «Вышгород» к теме авторитаризма был неотъемлемой частью творчества большинства его соавторов с первого номера, вышедшего в 1994 году.
На страницах издания читатели могли непосредственно поучаствовать в беседах авторов с академиком Юрием Лотманом, священником и философом Александром Менем, ознакомиться с перепиской бывших заключенных сталинского ГУЛАГа - русского писателя и мыслителя Александра Солженицына и государственного деятеля первой Эстонской Республики Арнольда Сузи, и многими другими уникальными документами.
Творческая судьба Людмилы Глушковской замечательно иллюстрирует ее характер искателя и борца. Окончив факультет журналистики Уральского университета, она, несмотря на предложения переехать в Москву, выбрала Камчатку и с репортерским блокнотом объехала весь полуостров. Творческий азарт привел ее из самой восточной точки СССР в самую западную, и многие годы журналистского труда были отданы Калининграду.
С 1980 по 1990 годы ее деятельность была посвящена газете «Молодежь Эстонии». С начала 1994 по 2019 год она возглавляла легендарный журнал «Вышгород», издававшийся в Эстонском культурном центре «Русская энциклопедия».
В «Вышгороде» печатались как местные русские поэты, писатели, журналисты, так и зарубежные авторы. Важно отметить, что большая часть материалов была представлена замечательными переводами эстонских прозаиков, поэтов, философов и историков.
По словам журналиста и культуролога Яна Левченко, бывшего регулярным гостем знаменитой ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction, Людмила Глушковская до второй половины 2010 годов активно участвовала в работе ярмарки. Она неизменно сама стояла у стенда журнала, пользовавшегося устойчивым спросом у интеллигентной публики.
«Однажды я подошел узнать, как продается журнал из родной диаспоры. Вероятно, Людмила Францевна уловила в моих словах какую-то иронию и холодно сказала, что читатель у журнала такой же консервативный, как его авторы - все пекутся о сохранении культуры непонятно для кого. Впрочем, довольно скоро мы вполне тепло общались, как всегда, - делится воспоминаниями Ян Левченко. - Неизменно приветливая, никуда не спешащая, с тихим голосом, Людмила Францевна умела завладеть вниманием, не прилагая к этому усилий. В ней чувствовалось право наследования русской культуры в Эстонии через одно рукопожатие с легендарными людьми нашей страны».
В 2009 году Людмила Глушковская была удостоена государственной награды Эстонии Ордена Белой звезды V степени, а в 2020 году стала лауреатом литературной премии Капитала культуры за 2019 год как автор, пишущий на русском языке, за книгу «Печаль моя светла», посвященную памяти ее мужа - поэта и писателя Юрия Зотова (псевдоним - Нил Нерлин).
Прощание с Людмилой Францевной состоится 7 сентября. Отпевание пройдет в Храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» по адресу Ситси, 15-a в 10.30, а погребение на кладбище Пярнамяэ начнется в 12:00.
Коллектив Rus.Postimees выражает самые глубокие соболезнования родным и близким покойной.