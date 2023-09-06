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Власти Финляндии приступают к спасению строительного сектора

rus.postimees.ee
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Работники на стройке. Фото иллюстративное.
Работники на стройке. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Правительство Финляндии намерено срочно выработать меры поддержки местных строительных компаний, многие из которых оказались в глубоком кризисе, пишет dv.ee.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил о намерении правительства Финляндии действовать без промедления, дабы как можно скорей остановить резкий спад в строительном секторе, пишет Kauppalehti.

«Ситуация очень сложная, поскольку строительство полностью встало. Это ставит под угрозу доступность жилья в будущем, однако новое жилье нам необходимо», — заявил, в частности, Петтери Орпо.

Министерство финансов и министерство окружающей среды назначают рабочую группу, чтобы оценить экономическое положение компаний — в первую очередь тех, что заняты в сфере жилищного строительства, и внести предложения по необходимым мерам поддержки.

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