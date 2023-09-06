Власти Финляндии приступают к спасению строительного сектора

Премьер-министр Петтери Орпо заявил о намерении правительства Финляндии действовать без промедления, дабы как можно скорей остановить резкий спад в строительном секторе, пишет Kauppalehti.

«Ситуация очень сложная, поскольку строительство полностью встало. Это ставит под угрозу доступность жилья в будущем, однако новое жилье нам необходимо», — заявил, в частности, Петтери Орпо.