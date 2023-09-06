Шесть цифровых гигантов столкнулись с самыми суровыми предписаниями ЕС

Шесть крупнейших цифровых гигантов мира, в том числе Apple, Meta (материнская компания Facebook) и владелец TikTok, фирма ByteDance, столкнулись с самыми суровыми предписаниями ЕС, сообщается в обнародованном в среду списке.
Европейская комиссия перечислила 22 «основных платформ», владельцами которых являются пять технологических гигантов из США - материнская фирма Google Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft - и китайский ByteDance.
В число перечисленных услуг входят App Store и Safari компании Apple; Facebook, Instagram и WhatsApp компании Meta; видеоплатформа YouTube и браузер Chrome компании Google.
В среду Apple выразила обеспокоенность в связи с тем, что предусматривающий новые ограничения закон о цифровых услугах ЕС (DMA) представляет «угрозу приватности и защите данных».
Postimees писал в прошлом году, что окончательный текст предлагаемого закона о цифровых рынках еще не опубликован, но известно, что он будет иметь широкую направленность.
Технологические компании должны будут обеспечить совместимость своих сервисов с сервисами конкурентов, чтобы, например, пользователи WhatsApp или Facebook Messenger, принадлежащего компании Meta, могли без проблем общаться с пользователями приложения iMessage от Apple.