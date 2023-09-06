Латвия потерпела болезненное поражение от Германии

Латвия провела очень хорошую игру против Германии. Вначале они вырвались вперед со счетом 13:3, но немцы быстро включились в игру и выиграли тайм 36:34. В начале последней четверти казалось, что все уже решено, ведь немцы, совершившие спурт 12:1, уже вели 74:60, а латыши выглядели уставшими. Однако нашим южным соседям удалось все же собраться, при счете 79:81 у них даже была атака, но Дэвис Бертанс, проведший великолепную игру, не сумел набрать три заветных очка...