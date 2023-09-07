Найди меня, если сможешь! Как в Эстонии родители следят за своими детьми

Современные дети не ходят в школу без гаджетов. И это неплохо. Да, они пытаются использовать их для развлечений и во время уроков, но их родители могут воспользоваться этой слабостью – для контроля собственных чад. Тем более, что с детьми очень часты ситуации, когда на телефоне «сам по себе» включился беззвучный режим, а длинные гудки раздаются бесконечно долго. В этом случае на первый план выходит… слежка.