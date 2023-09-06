Проверка нервной системы на прочность ⟩ В эти выходные на улицах Таллинна будет напряженная обстановка

Движение будет закрыто или нарушено на трассе марафона и в окрестностях, в том числе на улицах Копли, Теэстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми-теэ. Участникам дорожного движения, которые передвигаются в районе соревнований, стоит набраться терпения и запастись временем, или выбрать альтернативный маршрут.

Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками, а также следовать указаниям и рекомендациям регулировщиков. Лицам, которые проживают или планируют передвигаться в районе соревнований, рекомендуется заранее ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения. По возможности стоит распланировать свой день таким образом, чтобы не было необходимости находиться в районе соревнований и быть очень внимательными.

Движение на трамвайных маршрутах №2 и 6 будет остановлено в субботу, 9 сентября, с 9:30 до 13:00 и с 17:00 до 19:15, а в воскресенье, 10 сентября, с 9:00 до 16:00. Изменения коснутся также движущихся вблизи трассы марафона автобусных и троллейбусных маршрутов. Расписания, маршруты и информация о расположении остановок доступны на сайте http://transport.tallinn.ee.

Информация на тему организации дорожного движения во время Таллиннского марафона: liiklus@jooks.ee, 5197 5900.