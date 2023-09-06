ФОТО ⟩ Открыта улица Пронкси: ремонтные работы длились год, а хорошего мало

Реконструкция улицы началась в октябре 2022 года, и по сообщению мэрии, была направлена на то, чтобы сделать уличное пространство, которое в настоящее время ориентировано в основном на автомобили, современным, безопасным и учитывающим все виды движения.

Однозначно, одним из главных плюсов данной реконструкции является учет всех участников дорожного движения: новая дорожная инфраструктура была создана с учетом пешеходов, велосипедистов и автоводителей. Мы отправились на место, чтобы убедиться, насколько удобно городское пространство было адаптировано под эти группы.

Первое, что бросилось в глаза - двойные полосы движения в обоих направлениях и очень широкие дороги, что казалось бы отличным решением для автомобильного движения. И в какой-то мере так и есть, ведь по плану проекта здесь в будущем будет ездить и общественный транспорт.

Однако, как отметил Пяртель-Пеэтер Пере в репортаже для Kanal 2, такое строение и расположение дорог предполагает скорость движения 60 км/ч, и, по его словам, было бы наивно предполагать, что, поставив знак 40 км/ч, люди будут следовать его предписаниям.

В связи с этим встает вопрос безопасности других участников дорожного движения, а в особенности самых маленьких - школьников, которые передвигаются по улице Пронкси из-за ее близости к двум крупным школам Таллинна.