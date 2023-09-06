ФОТО ⟩ Открыта улица Пронкси: ремонтные работы длились год, а хорошего мало

С 1 сентября улица Пронкси частично открыта для движения, хотя строительные работы продолжают идти полным ходом.
Реконструкция улицы началась в октябре 2022 года, и по сообщению мэрии, была направлена на то, чтобы сделать уличное пространство, которое в настоящее время ориентировано в основном на автомобили, современным, безопасным и учитывающим все виды движения.
Однозначно, одним из главных плюсов данной реконструкции является учет всех участников дорожного движения: новая дорожная инфраструктура была создана с учетом пешеходов, велосипедистов и автоводителей. Мы отправились на место, чтобы убедиться, насколько удобно городское пространство было адаптировано под эти группы.
Первое, что бросилось в глаза - двойные полосы движения в обоих направлениях и очень широкие дороги, что казалось бы отличным решением для автомобильного движения. И в какой-то мере так и есть, ведь по плану проекта здесь в будущем будет ездить и общественный транспорт.
Однако, как отметил Пяртель-Пеэтер Пере в репортаже для Kanal 2, такое строение и расположение дорог предполагает скорость движения 60 км/ч, и, по его словам, было бы наивно предполагать, что, поставив знак 40 км/ч, люди будут следовать его предписаниям.
В связи с этим встает вопрос безопасности других участников дорожного движения, а в особенности самых маленьких - школьников, которые передвигаются по улице Пронкси из-за ее близости к двум крупным школам Таллинна.
Недоумение также вызывает неоправданно широкий островок безопасности, разделяющий два направления движения, который пролегает вдоль всей улицы, а не только в местах пересечения дороги пешеходами. Его надобность нельзя отрицать, ведь он позволяет пешеходам переходить дорогу поэтапно, но даже это не оправдывает его ширину. Не оправдывают его и единичные вазоны с предполагаемой растительностью, которой, к слову, в ландшафте улицы катастрофически мало. Эстетически это оставляет впечатление автострады, а не удобной городской улицы.
Участки с растительностью находятся именно там, где они не к месту - между уже и без того несуразно огромных по площади парковочных мест на прилегающей улице Рауа рядом со Спасательным департаментом. Лучшим решением здесь было бы сделать удобную дорожку для пешеходов и велосипедистов.
По словам Владимира Света, на улице Пронкси растительности станет в два раза больше и будет высажено еще сорок деревьев. «Думаю, город станет более зеленым. Мы добавляем деревья, кусты, зеленые зоны. Если говорим про центр города, главная сложность в том, что для создания деревьев мало пространства, под землей очень много коммуникаций», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет в интервью ERR. В целом в ходе реконструкции на улице Пронкси мэрия обещает высадить 43 новых дерева и посадить 1372 куста.
Отличным решением было использовать асфальт другого цвета для велосипедных дорожек, это не только позволяет легко распознать, по какой полосе каждый из участников движения должен двигаться, но также дает возможность избежать едкого запаха вредных красок, которые использовали в прошлом.
Велосипедные дорожки в то же время недостаточно широкие, чтобы обеспечить движение велосипедов в обоих направлениях: для того, чтобы разъехаться, им придется либо выезжать на дорожку пешеходов, либо на проезжую часть, что создаст дополнительные риски для аварийных ситуаций.
Еще один немаловажный фактор, который отметил Пере, это то, что у улицы Пронкси был потенциал избежать извечной проблемы - затопления, но и эта возможность не была реализована.
Широкое дорожное пространство можно было бы использовать для установки ливневой канализации вдоль дороги, чтобы обеспечить циркуляцию больших объемов воды. Ливневая канализация спроектирована для сбора и управления большими объемами воды, которые могут возникнуть в результате дождей или снегопадов. Это позволяет предотвратить затопления дорог и других мест. Ливневая канализация также имеет преимущество перед люками на дороге, так как в числе прочего снижает риск образования ям в дорожном покрытии.
На улице Пронкси была предпринята попытка использования одиночных дождеприемников в бордюрах, однако, учитывая высокое количество осадков в Эстонии, можно сказать, что эти меры не сильно помогут улучшить ситуацию на дорогах.
Сегодня и в ближайшие пару дней (5-7 сентября) движение на улице Пронкси и прилегающих к ней улицах Рауа, Гонсиори и Кундери по прежнему остается закрытым для автомобильного движения в связи с заливкой асфальта на отрезке дороги Тартуское шоссе - Нарвское шоссе, что вызывает замешательство у водителей машин, пытающихся проехать в центр города.
Пока ремонтные работы все еще продолжаются, предсказать, как данный участок дороги будет выглядеть в своем завершенном виде, довольно сложно. На сегодняшний день, после года ремонтных работ, визуально все выглядит довольно незакончено, и организация улицы все еще требует доработок.
Несмотря на стремление сделать городское пространство более безопасным и удобным для всех участников дорожного движения, существует ряд вопросов и потенциальных проблем, которые все еще нуждаются во внимании. Время покажет, сможет ли город выполнить все свои обещания и реализовать все задуманное!