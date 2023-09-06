Euribor продолжает щекотать нервы обладателям жилищных кредитов

Шестимесячный Euribor во вторник упал по сравнению с понедельником на 0,017 процентных пункта до отметки 3,938 процента.
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Совет Европейского центрального банка на своем заседании 27 июля решил повысить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов, то есть 0,25 процентных пункта.
Таким образом, совет центробанка решил, что с 2 августа процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,25%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,50%, а ставка по депозитам — 3,75%. Совет также решил, что процентная ставка, выплачиваемая с обязательных резервов составит 0%.
Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 5.09.2023:
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Euribor, %
изм. в %
1 неделя
3,622
-0,014
1 месяц
3,625
-0,011
3 месяца
3,802
0,004
6 месяцев
3,938
-0,017
12 месяцев
4,068
0,019