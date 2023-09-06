В Таллинне начинается сбор идей для народного бюджета

С 18 сентября и до 8 октября все таллиннцы смогут представить предложения о том, какие проекты можно было бы реализовать в столице в следующем году.

Мэр Михаил Кылварт призывает всех горожан представить свои предложения, поскольку народный бюджет дает возможность выдвинуть идеи, которые будут реализованы за счет городского бюджета, и впоследствии увидеть их воплощенными.

«В этом году проект народного бюджета проходит уже в четвертый раз, надеемся вновь получить интересные предложения в области развития городского пространства. При этом важно учитывать, что объект будет находиться в общественном пользовании и к нему будет обеспечен свободный доступ, - сказал Кылварт. – Предыдущие три года показали, что люди предлагают интересные идеи по улучшению городской среды. Многие проекты уже реализованы, есть и те, которые еще ждут своей очереди, но постепенно мы движемся в направлении их реализации».

Представить свои идеи можно с 18 сентября по 8 октября 2023 года на вэб-странице Таллиннского народного бюджета или на бумаге в районных управах и зале обслуживания горуправы (пл. Вабадузе, 7). Текст может быть на эстонском, русском или английском языке. В нем следует описать цель предложения, обосновать ее важность, указать место реализации и составить предположительный бюджет. Руководство по представлению идей доступно на странице народного бюджета.