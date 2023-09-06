Ныгене: поведение министра финансов заставило меня выйти из Партии реформ

Пааво Ныгене, который был членом Партии реформ почти четверть века, в программе Otse Uudistemajast признался, что вышел из партии, потому что ему не понравилась критика министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) расходов канцелярии президента, пишет ERR.
«Это не мое, не ваше, не господина Вырклаэва или кого-либо еще дело комментировать, куда во время войны летают президент, премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны. Пусть летают, куда они считают нужным летать», - сказал Ныгене.
Комментируя реакцию премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) на скандал, связанный с деятельностью ее супруга, Арво Халлика, Ныгене отметил, что ей, вероятно, следует принять принципиальное решение, то есть подать в отставку.
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