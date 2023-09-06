Бизнес умирает: типография сокращает сотрудников

По словам руководителя Kroonpress Андреса Кулля, снижение объемов производства в первую очередь касается печати журналов, и эта тенденция наблюдается уже с середины 2010-х годов.

«Нынешние цены на сырье значительно выше, чем раньше. Кроме того, в связи с повышением процентной ставки Европейского центробанка местная валюта стала дешевле на наших основных рынках Норвегии и Швеции, и поэтому там сложнее продавать», – объяснил Кулль.

Поэтому десять человек получили уведомления о сокращении. То, получится ли ограничиться этим, станет известно тогда, когда пройдет осенняя продажа на следующий контрактный год.

«Полное восстановление рынка тяжело прогнозировать, поскольку доля печатной продукции в Скандинавии последовательно снижается из-за натиска цифровых СМИ», – добавил Кулль.