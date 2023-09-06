Путаница: Ефимова осталась на чемпионате мира среди юниоров без рекордов

В начале недели Ефимова в предварительных соревнованиях на 50 м брассом проплыла дистанцию за 30,19, что в протоколе соревнований названо рекордом юниорского чемпионата мира. Однако, похоже, архивная система дала сбой, поскольку теперь стало известно, что рекорд по-прежнему принадлежит литовке Мейлутите и составляет 29,86.

Сегодня Ефимова поначалу установила рекорд юниорского чемпионата мира в предварительных заплывах на 100 метров брассом, зафиксировав время 1:07.37. И в этом случае в протоколе было указано, что это рекорд. Но оказалось, что Мейлутите и здесь смогла проплыть дистанцию быстрее: 1:06.61.

Несмотря на эти новости, Ефимова по-прежнему остается чемпионкой мира среди юниоров после того, как во вторник выиграла золото на дистанции 50 метров брассом. Сегодня она вышла в полуфинал на дистанции 100 м брассом, показав лучшее время. На втором месте после Ефимовой в предварительном заплыве находится испанка Химена Руис (1.07.83).