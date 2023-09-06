Строительство транзитных дорог в Нарве близится к завершению

«На заключительном этапе работ нас ждал неприятный сюрприз - пришлось перепроектировать и перестроить старые тепловые камеры возле кольцевой развязки П. Кереса, которые оказались в неожиданно плохом состоянии. Однако на сегодняшний день тепловые камеры перестроены, и на 6-8 сентября запланировано окончательное асфальтирование объекта, после чего будут установлены последние средства организации дорожного движения», - сообщил Андрес Винклер, руководитель проектов компании YIT Eesti.

Тем не менее, по его словам, в ближайшие недели все же ожидаются изменения в организации движения по кольцевой развязке на улицы П. Кереса. Для разделения полос движения в асфальт кольцевой развязки будут вмонтированы гранитные разделители.

«Поскольку улица П. Кереса является транзитной дорогой, где движение должно происходить максимально плавно, кольцевая развязка была спроектирована в виде турборазвязки. Это означает, что после установки разделителей нельзя будет проехать по кольцевой развязке несколько кругов или сменить полосу движения - выезжать с развязки нужно будет по той полосе, с которой на нее въехали, в соответствии с правилами дорожного движения», - пояснил представитель YIT.