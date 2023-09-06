Вице-председатель центристов Карилайд: если Кылварт победит, я покину Центристскую партию

По словам Карилайда, внеочередной съезд Центристской партии в воскресенье покажет, сколько у него единомышленников.

«Передача Täistund доказала ложь Кылварта. Я надеюсь на здравый смысл партии и буду отстаивать свои слова, - сказал Карилайд. - Толока продолжается. Практика - критерий истины».

Он подчеркнул, что не хочет видеть партию в изоляции. «Поле для работы будет широким только с Танелем», - сказал Карилайд.

В интервью Täistund Карилайд сказал, что у Центристской партии есть черно-белый выбор: «Если говорить в категории премьер-министра, если почитать ежегодник КаПо и посмотреть на его (Кылварта - ред.) ближайших соратников - на Яну Тоом, то я не вижу ни перспектив, ни потенциала для Центристской партии».

Разъяснительная работа ведется по нескольким фронтам

10 августа Карилайд, являющийся также лидером Центристской партии в Ляэнемаа, написал, что Ляэнемааский регион на внеочередном съезде выдвинет на пост председателя Танеля Кийка, поскольку считает его способным вывести Центристскую партию на первое место в политике.

Летом на электронную почту членов Центристской партии пришло письмо от неизвестного автора, который обвинил некоторых центристов в нежелании менять названия улиц с именами бойцов Красной Армии даже теперь, когда в Украине идет война.

«В это время у нас на родине, в свободной Эстонии, есть определенная группа, которая несет чушь по поводу названий улиц в честь Красной Армии. Кто-то отстаивает «права» пропутинских тетушек. Кто-то делает все возможное, чтобы все живущие в Эстонии не говорили по-эстонски. Кто-то выступает против демонтажа советских памятников и т.д. и т.п.! И этот кто-то - в Центристской партии Эстонии, выросшей из Народного фронта», - написал неизвестный автор своим однопартийцам.

10 сентября в Пайде состоится внеочередной съезд Центристской партии, на котором будут избраны новый председатель, члены правления партии, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. На пост председателя претендуют Танель Кийк и Михаил Кылварт. Действующий председатель Юри Ратас не будет баллотироваться на пост лидера партии.