Шок ⟩ На пути домой умер член баскетбольной сборной Доминиканской Республики

По данным ElPadiTV, по пути домой с Филиппин у Регаладо случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Печальную новость позже подтвердила Федерация баскетбола Доминиканской Республики.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти физиотерапевта нашей сборной Владимира Регаладо. Он скончался, возвращаясь с финала чемпионата мира 2023 года на Филиппинах. Наши глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Владимир", - написано в сообщении федерации.

Доминиканская Республика блестяще начала чемпионат мира, одержав три победы в группе А и уверенно заняв первое место. В подгруппе они сначала обыграли сборную Филиппин, принимавшую чемпионат мира, со счетом 87:71, затем обыграли Италию 87:82 и, наконец, Анголу 75:67.

Однако в промежуточной группе они проиграли Пуэрто-Рико со счетом 97:102 и Сербии со счетом 79:112, и на чемпионате мира им пришлось довольствоваться 14-м местом.