Шок ⟩ На пути домой умер член баскетбольной сборной Доминиканской Республики

Сборная Доминиканской Республики, которая вылетела из чемпионата мира по баскетболу после матчей промежуточной группы, пережила смерть члена команды: на обратном пути у физиотерапевта команды Владимира Регаладо случился сердечный приступ.
По данным ElPadiTV, по пути домой с Филиппин у Регаладо случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Печальную новость позже подтвердила Федерация баскетбола Доминиканской Республики.
«С глубокой скорбью сообщаем о смерти физиотерапевта нашей сборной Владимира Регаладо. Он скончался, возвращаясь с финала чемпионата мира 2023 года на Филиппинах. Наши глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Владимир", - написано в сообщении федерации.
Доминиканская Республика блестяще начала чемпионат мира, одержав три победы в группе А и уверенно заняв первое место. В подгруппе они сначала обыграли сборную Филиппин, принимавшую чемпионат мира, со счетом 87:71, затем обыграли Италию 87:82 и, наконец, Анголу 75:67.
Однако в промежуточной группе они проиграли Пуэрто-Рико со счетом 97:102 и Сербии со счетом 79:112, и на чемпионате мира им пришлось довольствоваться 14-м местом.
Команда участвует в чемпионате мира в четвертый раз, а 14-е место является третьим лучшим результатом. В 2014 году они заняли 13 место с двумя победами и четырьмя поражениями, в 1978 году, когда в чемпионате мира участвовало 14 команд, они оказались на 12 позиции с двумя победами и пятью поражениями.