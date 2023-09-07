Все больше подростков и молодых людей сталкиваются с тяжелыми формами депрессии и не справляются с трудностями жизни. Нередко ни в семье, ни в школе не замечают надвигающейся беды. Кому-то специалисты успевают помочь, кому-то нет. Журналисты Rus.Postimees выясняли, что происходит в жизни молодого человека, который приходит к мысли о самоубийстве, и где искать помощи, когда жизнь окрасилась в черно-серые тона.

В августе в Таллинне похоронили подростка, который покончил с собой. Статистика гласит, что в Эстонии это происходит далеко не один раз в год. Например, в 2020 году десять детей лишили себя жизни. Несмотря на то, что важность проблем с душевным здоровьем общество начинает осознавать, число подростковых депрессий и попыток суицидов растет. Этот факт подтверждают специальные исследования.