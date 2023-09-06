Кристина Каллас: при переходе на эстоноязычное образование учащиеся младших классов не нуждаются в дополнительном годе для изучения эстонского

Об этом Каллас сообщила в среду радионовостям ERR, комментируя идею президента Эстонии Алара Кариса, что при переходе на полностью эстоноязычное образования учащимся можно бы предоставить дополнительный год исключительно для изучения эстонского.

«У нас переход на обучение на эстонском языке запланирован поэтапно. Сначала переходят детские садики. Это как раз для того, чтобы дети подготавливались к переходу на обучение в эстоноязычной среде в школе. То есть детские садики должны перейти к обучению на эстонском языке уже с 1 сентября следующего года», - пояснила министр реализацию предстоящей реформы.

«Отдельно переходят первые классы. Там я не вижу нужды в отдельном годе, чтобы они учили только эстонский, потому что у нас есть методика преподавания на эстонском языке детям, которые не владеют эстонским языком. Мы ее внедряем в Эстонии уже 23 года, это методика языкового погружения. Первые классы должны начать в следующем году с такой методикой, которая поможет ученикам и предмет освоить, и выучить эстонский язык. Мы знаем, как это делать, и мы к этому готовимся», - продолжила Каллас.