Вооруженное нападение в центре города: благодаря неравнодушным прохожим полиция подоспела вовремя

Полиция быстро отреагировала на ситуацию, и все подозреваемые были задержаны. Пострадавший был доставлен в больницу.

Каким именно было оружие, как и мотив преступления предстоит установить в ходе уголовного разбирательства.

Выяснилось, что один из задержанных имеет действующую судимость, второй ранее имел судимость, но на момент инцидента она была погашена. Третий мужчина ранее не имел судимостей.

Прокурор подчеркнула, что полиция должна оперативно реагировать на столь серьезные вызовы, поскольку под угрозой могут оказаться здоровье и жизнь людей, участвовавших в инциденте, а также свидетелей или случайных прохожих. «Все мы заинтересованы в том, чтобы общественные места были безопасными и спокойными, поэтому прокуратура отреагировала со всей серьезностью, и все трое мужчин, задержанные на месте происшествия, в настоящее время по требованию прокуратуры заключены под стражу на два месяца Тартуским уездным судом», - заявила прокурор Кюлли Сакс.