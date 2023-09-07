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Экономист Swedbank: состояние экономики Эстонии – худшее в ЕС, спрос снижается повсюду

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • В экспорте и рознице – глубокий спад
  • Кризис в строительстве усиливается
  • Народ не уверен в завтрашнем дне

Спад экономики, продолжающийся третий квартал подряд, оказался больше ожидаемого. Опасно ли это?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Выдержки из беседы:

– Квартал за кварталом продолжается спад экономики. Какие выводы пора делать?

– Спад наблюдается четвертый квартал подряд (в годовом сравненииприм. ред.). Если сравнивать с предыдущим месяцем, то спад продолжается уже шестой квартал. Ситуация в экономике Эстонии – плохая.

Если сравнивать с другими странами ЕС, то сейчас у нас – самая плохая ситуация.

Чем вызвано такое падение? Наибольшее влияние на ВВП оказало сокращение производства энергии. Примерно половина спада ВВП обусловлена негативными показателями в промышленности.

Ситуация в обрабатывающей промышленности – плохая, но относительно ВВП показатели до сих пор немного растут.

Обрабатывающая промышленность – ключевая отрасль для экспорта. Эстонский экспорт – в очень плохом положении. Эта сфера переживает большой спад. При этом экспорт услуг до сих пор растет.

– Экспорт и импорт в целом сокращаются, но при этом, как показывает статистика, российский экспорт растет?

– Это не так. Если сравнивать данные за июнь этого и прошлого года, то общий экспорт в Россию постепенно снижается. Наибольший спад касается товаров, сделанных в Эстонии. С импортом из России – тоже большой спад.

– При этом ряд эстонских предприятий удвоили за последний год-два свои обороты и прибыли…

– Да, потому что у нас не все товары подпадают под санкции.

– Есть ли альтернатива экспорту в Россию?

– Это зависит от продукции. Стоит все же признать, что имеющиеся альтернативы – не всегда хорошие.

– Что необходимо предпринять, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в промышленности?

– В Евросоюзе и США государство активно помогает промышленному сектору. Используются разные меры поддержки. Думаю, что очень много помогать наше государство не сможет. Основная причина глубокого спада промышленности – слабый спрос. Как внешний, так и внутренний.

Огромное негативное влияние оказывает слабеющая деревообрабатывающая промышленность, которая формирует треть общего спада. К этому добавляются негативные показатели в производстве металлов, мебели, химтоваров, строительной продукции.

По сути, это означает, что спад во многом связан со строительством и недвижимостью. Непростая ситуация в строительном секторе наблюдается также в Швеции, Финляндии и Норвегии.

– Мы можем констатировать, что строительный сектор Эстонии входит в кризис? Инерция, на которой держалась относительно ровная статистика, закончилась?

– Да, объемы строительства падают. Спад усиливается. Это обусловлено снижением спроса. Наибольший негативный эффект вызван сокращением объемов строительства новостроек и инфраструктуры. Низкий спрос продолжит оказывать негативное влияние на строительный сектор.

– Покупательская способность населения слабеет?

– Стоит отметить, что реальные зарплаты населения постепенно растут. Мы говорим о последних нескольких месяцах, и пока это не оказывает позитивного влияния на потребление.

Население начнет больше тратить только тогда, когда поймет, что жизнь не становится хуже. Сейчас преобладают пессимистические настроения, нет уверенности в завтрашнем дне. Сказывается рост процентных ставок, инфляция и т.д.

– В Эстонии зафиксирован самый большой спад розничной торговли среди стран ЕС: в июле 8,6% против 1,2% в ЕС. Чем обусловлена такая разница?

– К сожалению, спад розничной торговли в Эстонии – почти самый большой в ЕС. В соседних Латвии и Литве спад гораздо меньше: на уровне одного-двух процентов. Это означает, что пессимизм населения усиливается. Уверенности в завтрашнем дне, увы, пока нет.

– Как скажется на экономике урезание госбюджета?

– Сейчас не самое лучшее время для сокращения бюджетных расходов. Даже если в следующем году экономика начнет расти, она все еще будет слабой. В такой ситуации сокращение госбюджета даст негативный эффект, препятствуя росту экономики.

– Идея о сокращении 2000 чиновников – это плюс или минус для развития экономики?

– По-моему, это не даст нужного эффекта и к росту экономики не приведет. Ожидания общества в отношении качества госуслуг растут. При сокращении сотен или тысяч чиновников сложно рассчитывать на более качественные услуги, не говоря уже о зеленом повороте. В этой сфере государству предстоит еще очень многое сделать, и качественные услуги тоже нужны. 

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: спаду экономики нет конца? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand
Студия Postimees: спаду экономики нет конца? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand Фото: Mihkel Maripuu
  • Экономика Эстонии три квартала подряд в минусе. Какие выводы сделаны банковскими аналитиками?
  • Что может спасти нашу промышленность? 
  • Строительный сектор входит в кризис. Инерция закончилась?
  • В Эстонии зафиксирован самый большой спад розничной торговли: в июле 8,6% против 1,2% в ЕС. О чем это говорит?
  • По предприятиям прокатилась волна сокращений, число вакансий ощутимо снизилось. Ограничится ли этим дело?
  • Экспорт и импорт сокращаются, но объемы российского экспорта растут. Есть ли альтернатива?
  • Как скажется на экономике ожидаемое урезание госбюджета?
  • Идея о сокращении 2000 чиновников – это плюс или минус для развития экономики?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand 

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