Экономист Swedbank: состояние экономики Эстонии – худшее в ЕС, спрос снижается повсюду

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Выдержки из беседы:

– Квартал за кварталом продолжается спад экономики. Какие выводы пора делать?

– Спад наблюдается четвертый квартал подряд (в годовом сравнении – прим. ред.). Если сравнивать с предыдущим месяцем, то спад продолжается уже шестой квартал. Ситуация в экономике Эстонии – плохая.

Если сравнивать с другими странами ЕС, то сейчас у нас – самая плохая ситуация.

Чем вызвано такое падение? Наибольшее влияние на ВВП оказало сокращение производства энергии. Примерно половина спада ВВП обусловлена негативными показателями в промышленности.

Ситуация в обрабатывающей промышленности – плохая, но относительно ВВП показатели до сих пор немного растут.

Обрабатывающая промышленность – ключевая отрасль для экспорта. Эстонский экспорт – в очень плохом положении. Эта сфера переживает большой спад. При этом экспорт услуг до сих пор растет.

– Экспорт и импорт в целом сокращаются, но при этом, как показывает статистика, российский экспорт растет?

– Это не так. Если сравнивать данные за июнь этого и прошлого года, то общий экспорт в Россию постепенно снижается. Наибольший спад касается товаров, сделанных в Эстонии. С импортом из России – тоже большой спад.

– При этом ряд эстонских предприятий удвоили за последний год-два свои обороты и прибыли…

– Да, потому что у нас не все товары подпадают под санкции.