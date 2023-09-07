СПЛОШНОЙ МИНУС ⟩ Студия Postimees: спаду экономики нет конца?

Спад экономики, продолжающийся третий квартал подряд, оказался больше ожидаемого. Опасно ли это?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите беседу в студии в 13:00!
- Экономика Эстонии три квартала подряд в минусе. Какие выводы сделаны банковскими аналитиками?
- Что может спасти нашу промышленность?
- Строительный сектор входит в кризис. Инерция закончилась?
- В Эстонии зафиксирован самый большой спад розничной торговли: в июле 8,6% против 1,2% в ЕС. О чем это говорит?
- По предприятиям прокатилась волна сокращений, число вакансий ощутимо снизилось. Ограничится ли этим дело?
- Экспорт и импорт сокращаются, но объемы российского экспорта растут. Есть ли альтернатива?
- Как скажется на экономике ожидаемое урезание госбюджета?
- Идея о сокращении 2000 чиновников – это плюс или минус для развития экономики?