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СПЛОШНОЙ МИНУС ⟩ Студия Postimees: спаду экономики нет конца?

13:00 главный экономист Swedbank
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Спад экономики, продолжающийся третий квартал подряд, оказался больше ожидаемого. Опасно ли это?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите беседу в студии в 13:00!

  • Экономика Эстонии три квартала подряд в минусе. Какие выводы сделаны банковскими аналитиками?
  • Что может спасти нашу промышленность? 
  • Строительный сектор входит в кризис. Инерция закончилась?
  • В Эстонии зафиксирован самый большой спад розничной торговли: в июле 8,6% против 1,2% в ЕС. О чем это говорит?
  • По предприятиям прокатилась волна сокращений, число вакансий ощутимо снизилось. Ограничится ли этим дело?
  • Экспорт и импорт сокращаются, но объемы российского экспорта растут. Есть ли альтернатива?
  • Как скажется на экономике ожидаемое урезание госбюджета?
  • Идея о сокращении 2000 чиновников – это плюс или минус для развития экономики?
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