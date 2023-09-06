Жители Эстонии ради подарков выполняют задания подчиненных Путина

Созданная по инициативе Путина российская организация «Россия - страна возможностей» под видом конкурса собирает персональные данные жителей России и бывших республик СССР. О том, что среди уже зарегистрировавшихся участников конкурса «Это у нас семейное» есть и жители Эстонии, в среду, 6 сентября, сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Вместе с россиянами к конкурсу присоединились их родственники, проживающие в 22 странах: в государствах постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Эстония), а также в Колумбии, США и европейских странах, включая Бельгию, Германию, Италию, Норвегию и Францию», - сообщают государственные российские СМИ.

Корреспондент Rus.Postimees прошел регистрацию на сайте «конкурса», чтобы узнать подробности. Для этого пришлось сообщить информацию о себе и своих родственниках. Выяснилось, что стать командой могут лишь представители трех поколений одной семьи. До участия в конкурсе для выполнения заданий необходимо в том числе прислать скан паспорта, оставить контактный телефон, сообщить о месте образования, месте проживания, месте работы, семейном положении, дать ссылки на личные аккаунты в соцсетях и сообщить об опыте общественной или партийной работы.

Скриншот главной страницы конкурса от пропагандистской компании "Россия - страна возможностей", где собираются личные данные в том числе жителей Эстонии, сентябрь 2023 года. Фото: скриншот сайта конкурса "Это у нас семейное"



Стоит отметить, что в списке населенных пунктов в соответствующем окошке с анкетой каждого участника выпадают все крупные города Эстонии.