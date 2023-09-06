Жители Эстонии ради подарков выполняют задания подчиненных Путина

Российская пропаганда сообщает об участии жителей Эстонии в кремлевском проекте, куратор которого находится под международными санкциями. Взамен на обещания подарков от российских госкомпаний и организаций люди сообщают подробные персональные данные о себе и своих близких.
Созданная по инициативе Путина российская организация «Россия - страна возможностей» под видом конкурса собирает персональные данные жителей России и бывших республик СССР. О том, что среди уже зарегистрировавшихся участников конкурса «Это у нас семейное» есть и жители Эстонии, в среду, 6 сентября, сообщают российские пропагандистские СМИ.
«Вместе с россиянами к конкурсу присоединились их родственники, проживающие в 22 странах: в государствах постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Эстония), а также в Колумбии, США и европейских странах, включая Бельгию, Германию, Италию, Норвегию и Францию», - сообщают государственные российские СМИ.
Корреспондент Rus.Postimees прошел регистрацию на сайте «конкурса», чтобы узнать подробности. Для этого пришлось сообщить информацию о себе и своих родственниках. Выяснилось, что стать командой могут лишь представители трех поколений одной семьи. До участия в конкурсе для выполнения заданий необходимо в том числе прислать скан паспорта, оставить контактный телефон, сообщить о месте образования, месте проживания, месте работы, семейном положении, дать ссылки на личные аккаунты в соцсетях и сообщить об опыте общественной или партийной работы.
Стоит отметить, что в списке населенных пунктов в соответствующем окошке с анкетой каждого участника выпадают все крупные города Эстонии.
В описании конкурса пока нет ни слова о том, какого рода задания предстоит выполнять зарегистрированным семейным командам, но уже сказано, какие подарки ждут тех, кто готов выполнять команды из Москвы.
Сайт конкурса обещает сертификаты на 5 миллионов рублей (47 тысяч евро) «для улучшения жилищных условий», 300 туристических поездок и другие подарки от партнеров конкурса. Среди партнеров, помимо современного «комсомола» в лице «Росмолодежи», значатся госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос». Какие именно подарки готов предоставить «Росатом», и куда участников конкурса отправит «Роскосмос», не уточняется.
Регистрация была открыта в минувший понедельник, и, как утверждает пропаганда РФ, свои данные на специальный сайт загрузили уже больше 25 тысяч человек из более чем 4000 семей.
Дистанционное выполнение заданий начнется в октябре, завершится в декабре, после чего самые результативные команды обещают собрать для очных соревнований в Москве.
«Инструкции по выполнению заданий конкурса появятся непосредственно перед началом прохождения каждого задания», - таинственно сообщает сайт проекта.
Организация «Россия - страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. Гендиректором проекта является Алексей Комиссаров - ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Путине. За поддержку агрессии России против Украины Комиссаров находится в санкционных списках Евросоюза и других стран.
YouTube-аккаунт проекта уже заблокирован компанией Google.
Ранее руководитель Полиции безопасности Марго Паллосон говорил, что поездки жителей Эстонии в РФ являются серьезной угрозой безопасности.
«В самой большой опасности находятся те, кто ездит в Россию именно потому, что вербовка теперь преимущественно происходит там», - отмечал контрразведчик в мае.
Кто и зачем ездит из Эстонии в Россию
До этого СМИ сообщали о том, что наемники Кремля, которые отметились военными преступлениями в Украине, собирают разведывательные данные в Эстонии.