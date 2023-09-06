Займ денег у российского бизнесмена привел бывшего полицейского на скамью подсудимых

По словам Касело, который проработал в системе полиции более десяти лет, а затем более 15 лет занимался предотвращением отмывания денег в банках, он не настолько глуп, чтобы попросить по телефону у друга-бизнесмена кредит наличными и положить более половины полученной суммы на свой банковский счет.