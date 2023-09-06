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Займ денег у российского бизнесмена привел бывшего полицейского на скамью подсудимых

rus.postimees.ee
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Судебное разбирательство. Иллюстративное фото.
Судебное разбирательство. Иллюстративное фото. Фото: EKATERINA BOLOVTSOVA / Pexels

Бывшего руководителя по борьбе с отмыванием денег в таллиннском Äripank Майта Касело обвиняют в получении взятки от российского бизнесмена Аркадия Сулаева. Бывший полицейский Касело назвал это кредитом от друга, не имеющим никакого отношения к банковской работе, пишет Äripäev.

По словам Касело, который проработал в системе полиции более десяти лет, а затем более 15 лет занимался предотвращением отмывания денег в банках, он не настолько глуп, чтобы попросить по телефону у друга-бизнесмена кредит наличными и положить более половины полученной суммы на свой банковский счет.

«Я не нарушил ни законов, ни внутренних правил банка. Мои кредитные отношения никак не связаны с моей работой в Äripank», - заявил суду Касело.

Подробнее читайте в Äripäev.

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