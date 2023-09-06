Российская армия обстреляла рынок в городе Константиновка, погибли 16 человек

Очевидцы говорят, что взрыв прогремел на центральном рынке.

По данным украинских военных, удар был нанесен при помощи системы С-300 (эта ракетная установка обычно применяется для противовоздушной обороны, однако во время российского вторжения в Украину армия РФ переоборудовала ее для ударов по наземным целям).

Корреспондент украинского общественного вещателя «Суспільне Донбас» сообщает, что в результате российского обстрела центра города там возник пожар.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате удара погибли 16 человек.

«Полномасштабная бесчеловечность. В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область, - заявил Зеленский. - Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти».

Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СКРИНШОТ ВИДЕО/ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадали 44 человека - 16 погибших и 28 получивших травмы. В числе пострадавших есть также один спасатель.

Как сказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по предварительным данным среди погибших есть ребенок.

Сотрудники спасательных служб ликвидировали пожар на площади около 300 кв. метров, было повреждено около 30 торговых павильонов.