Российская армия обстреляла рынок в городе Константиновка, погибли 17 человек

Очевидцы говорят, что взрыв прогремел на центральном рынке.

По данным украинских военных, удар был нанесен при помощи системы С-300 (эта ракетная установка обычно применяется для противовоздушной обороны, однако во время российского вторжения в Украину армия РФ переоборудовала ее для ударов по наземным целям).

Однако позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Константиновка пострадала от «российской артиллерии».

Корреспондент украинского общественного вещателя «Суспільне Донбас» сообщает, что в результате российского обстрела центра города там возник пожар.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погибли 17 человек, 32 получили ранения.

До этого было известно о 16 погибших - и эту цифру называл президент Зеленский.

«Полномасштабная бесчеловечность. В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область, - заявил Зеленский. - Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти».

Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СКРИНШОТ ВИДЕО/ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в числе пострадавших есть также один спасатель.

Как сказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по предварительным данным среди погибших есть ребенок.

Сотрудники спасательных служб ликвидировали пожар на площади около 300 кв. метров, было повреждено около 30 торговых павильонов.

Спасательная операция в Константиновке завершена.

Обстрел Константиновки стал самым смертоносным российским ударом по территории Украины за последние месяцы - и одновременно одним из многих, в результате которых погибают мирные жители.

В конце августа российская армия нанесла удар по центральной площади Чернигова, где находиться музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко. Тогда погибли семь человек, в том числе 6-летняя девочка. Десятки человек получили ранения.

В апреле в результате российского удара по многоэтажке в Умани погибли 23 человека, в том числе шестеро детей.