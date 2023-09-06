«Ээсти 200» сменила главу парламентской фракции

Парламентская фракция партии «Ээсти 200» на сегодняшнем заседании избрала новым председателем Тоомаса Уйбо, а нынешний председатель фракции Марек Рейнаас продолжит работу в качестве заместителя председателя фракции.
По оценке Тоомаса Уйбо, фракция «Ээсти 200» в Рийгикогу должна быть готова к очень серьезной работе в Рийгикогу, чтобы в условиях сильного противодействия оппозиции принять госбюджет следующего года, а также продвигаться вперед с другими законопроектами правительства.
«Я прогнозирую, что этой осенью работа в Рийгикогу будет исключительно интенсивной и Эстония 200 проделает серьезную работу по реализации положений коалиционного соглашения», - сказал Уйбо.
Тоомас Уйбо, который до сих пор был членом Экономической комиссии, помимо руководства фракцией, приступит к работе в качестве члена Финансовой комиссии Рийгикогу.
Рейнаас в основном сосредоточиться на развитии внутренних процессов партии и фракции. «Меня ждут очень большие вызовы, начиная от внутренних коммуникаций и заканчивая планированием политики», - сообщил Рейнаас.
Таро сменит Тамме на посту председателя Комиссии по окружающей среде
Председателем Комиссии Рийгикогу по окружающей среде вместо Тармо Тамма станет бывший председатель Конституционной комиссии Игорь Таро. А Таро на посту главы Конституционной комиссии заменит Хендрик Йоханнес Террас. В начале июня Postimees писал, что первоначально Зюлейха Измайлова собиралась сменить Тамме на посту председателя, но тогда партия передумала.
Своей главной задачей в Конституционной комиссии Террас считает расширение избирательного права молодежи. «Я считаю правильным, что 16-летние могли бы голосовать на выборах Европарламент и Рийгикогу», - сказал Террас.
Тармо Тамм приступит к работе в Экономической комиссии Рийгикогу. «В ситуации, когда я сужусь с газетой Äripäev, считаю разумным избавить партию, а также Комиссию по окружающей среды от постоянного внимания, которое связано с этой историей», - сказал Тамм.
По словам председателя «Ээсти 200» Лаури Хуссара, изменения необходимы, чтобы лучше подготовиться к предстоящему периоду в Рийгикогу. «Оценивая произошедшее в Рийгикогу весной, и прогнозируя его продолжение осенью, я считаю такие реорганизации необходимыми и разумными», - сказал Хуссар.