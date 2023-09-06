«Ээсти 200» сменила главу парламентской фракции

По оценке Тоомаса Уйбо, фракция «Ээсти 200» в Рийгикогу должна быть готова к очень серьезной работе в Рийгикогу, чтобы в условиях сильного противодействия оппозиции принять госбюджет следующего года, а также продвигаться вперед с другими законопроектами правительства.

«Я прогнозирую, что этой осенью работа в Рийгикогу будет исключительно интенсивной и Эстония 200 проделает серьезную работу по реализации положений коалиционного соглашения», - сказал Уйбо.

Тоомас Уйбо, который до сих пор был членом Экономической комиссии, помимо руководства фракцией, приступит к работе в качестве члена Финансовой комиссии Рийгикогу.

Рейнаас в основном сосредоточиться на развитии внутренних процессов партии и фракции. «Меня ждут очень большие вызовы, начиная от внутренних коммуникаций и заканчивая планированием политики», - сообщил Рейнаас.

Таро сменит Тамме на посту председателя Комиссии по окружающей среде

Председателем Комиссии Рийгикогу по окружающей среде вместо Тармо Тамма станет бывший председатель Конституционной комиссии Игорь Таро. А Таро на посту главы Конституционной комиссии заменит Хендрик Йоханнес Террас. В начале июня Postimees писал, что первоначально Зюлейха Измайлова собиралась сменить Тамме на посту председателя, но тогда партия передумала.

Своей главной задачей в Конституционной комиссии Террас считает расширение избирательного права молодежи. «Я считаю правильным, что 16-летние могли бы голосовать на выборах Европарламент и Рийгикогу», - сказал Террас.

Тармо Тамм приступит к работе в Экономической комиссии Рийгикогу. «В ситуации, когда я сужусь с газетой Äripäev, считаю разумным избавить партию, а также Комиссию по окружающей среды от постоянного внимания, которое связано с этой историей», - сказал Тамм.