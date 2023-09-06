О том, как Михаил Кылварт пригласил его в путинский лагерь и что вообще представляет собой это мероприятие, пишет главный редактор русскоязычных изданий Postimees Сергей Метлев.
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СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Как врущий Кылварт пригласил меня в путинский лагерь промывки мозгов
Удивительно было прочитать ответы одного из видных членов Центристской партии Михаила Кылварта на вопросы журналистки Канала 2 Эло Мыттус-Леппик. В 2010 году Кылварт отвез эстонскую молодежь в организованный Кремлем лагерь на берегу озера Селигер. Теперь он утверждает, что озеро было то же самое, но лагерь был другой. Но я-то прекрасно помню, как Кылварт приглашал и меня принять в нем участие и гордился своей деятельностью на российском направлении.