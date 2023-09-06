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СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Как врущий Кылварт пригласил меня в путинский лагерь промывки мозгов

Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
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Михаил Кылварт в лагере «Наших» на берегу озера Селигер. Максим Демидов, который мародерствовал во время Бронзовой ночи и был членом Ночного Дозора, позирует рядом с Кылвартом.
Михаил Кылварт в лагере «Наших» на берегу озера Селигер. Максим Демидов, который мародерствовал во время Бронзовой ночи и был членом Ночного Дозора, позирует рядом с Кылвартом. Фото: Kuvatõmmis/ Russkii Portal Politika

О том, как Михаил Кылварт пригласил его в путинский лагерь и что вообще представляет собой это мероприятие, пишет главный редактор русскоязычных изданий Postimees Сергей Метлев.

Удивительно было прочитать ответы одного из видных членов Центристской партии Михаила Кылварта на вопросы журналистки Канала 2 Эло Мыттус-Леппик. В 2010 году Кылварт отвез эстонскую молодежь в организованный Кремлем лагерь на берегу озера Селигер. Теперь он утверждает, что озеро было то же самое, но лагерь был другой. Но я-то прекрасно помню, как Кылварт приглашал и меня принять в нем участие и гордился своей деятельностью на российском направлении.

Почему это нужно разбирать именно сейчас? Потому что Кылварт хочет возглавить крупную парламентскую партию и заявляет, что не отказался бы от поста главы правительства, позволяя себе при этом вводить общественность в заблуждение.

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