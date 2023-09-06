Воду из-под крана в Курессааре по-прежнему пить нельзя

Об этом сообщила заведующая Ляэнеским региональным отделением Департамента здоровья Кадри Юхкам, по словам которой результаты проб воды, взятых сотрудниками департамента во вторник, показали, что в воде из скважины, питающей водопроводную станцию Курессааре, аммоний не обнаружен.

«Это говорит о том, что загрязнение вряд ли связано с удобрением с полей», - отметила Юхкам. В среду была взята дополнительная проба, чтобы подтвердить результат вторника. Однако в пробе воды из скважины были обнаружены колиформные бактерии. «Лаборатория продолжает проводить анализы, и в ближайшие дни мы получим ответы по другим показателям», - сказала Юхкам. Департамент здоровья продолжит отбор проб для мониторинга качества воды в Курессааре.

Местное предприятие водоканала Kuressaare Veevärk продолжит промывку водопроводных магистралей города, чтобы хлорированная вода дошла до самых дальних концов трасс, а в среду вместе со специалистами из Управления по охране окружающей среды и экологического отдела муниципалитета проверит скважины в районе Тылли.

В среду Kuressaare Veevärk взяла новые пробы воды из скважин, подающих воду в Курессаареский городской водопровод, на анализ, результаты которого будут известны в четверг.