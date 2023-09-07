ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Как сдать на права и не поехать кукухой?

На права я сдавала полтора года и сдала только с четвертого раза. Крики счастья, слезы радости, брызги шампанского: длинный, мучительный путь становления водителем наконец-то окончен, пишет журналист Диана Харламова. Она решила вспомнить основные трудности, с которыми столкнулась, проанализировать недочеты в системе и дать несколько советов на тему того, как все-таки сдать на права и не поехать кукушечкой.
Сложностей лично в моей истории оказалось достаточно. Прослушав курс теории, я приступила к практике с инструктором, которого мне предоставила автошкола. Знаете этот образ чокнутого орущего полицейского из американских фильмов, который не в состоянии держать себя в руках? Вот я с таким каталась. Десять уроков откатала с человеком, которому не то, что преподавать нельзя, его в целом к людям подпускать нежелательно.
Он кричал за любую ошибку, нормальную для новичка, доводил меня до слез, брызгал слюной на лобовое и не учил меня кататься, а помогал моей самооценке катиться вниз. За мои, собсна, деньги.
Я неоднократно просила убрать от меня это чудо природы и дать мне адекватного инструктора, но свободных в моей школе больше не было. Пообщавшись с другими несчастными учениками и водителями из разных уголков страны, я пришла к выводу, что в Эстонии это норма, и большое количество инструкторов умеют водить автомобиль, но не учить этому других.
Таким образом, мы подбираемся к проблеме номер раз: система не требует от инструкторов по вождению хотя бы минимальных навыков преподавания и знаний психологии. Что в корне неправильно, особенно, если дело касается обучения такому важному навыку, как вождение автомобиля. Десять уроков спустя я поняла, что за рулем стала не уверенной и спокойной, а дерганной и нервной. Первый экзамен в АРК я, разумеется, провалила.
Дальше начались катания с другими инструкторами, и дела пошли на лад, но бесконечно брать уроки я тоже не могла - они не дешевые. Мне частенько приходилось дергать своих друзей с машиной и достаточным количеством стажа, чтобы они покатались со мной, но в силу каких-то особенностей мне было трудно понять и запомнить некоторые вещи, а накатанных часов все также не хватало.
Поэтому я провалила экзамен во второй и третий раз, после чего - спасибо новому закону - мне пришлось возвращаться в автошколу и опять платить. Платила я вообще направо и налево - за тесты для сдачи и пересдачи теории, за саму пересдачу теории, которая за год сгорела и стала недействительна, за уроки вождения с инструкторами, за машины, которые приходилось брать в аренду, чтобы научиться ездить, за пересдачи экзамена в АРК… К сумме, потраченной на автошколу, прибавилась еще плюс-минус такая же сумма.
И тут мы подкрадываемся к проблеме номер два: для многих получение прав может стать приличной дырой в бюджете. Не все располагают домашним автомобилем до получения прав, не у всех есть знакомые, которые могут быть наставником, да и вообще не у всех есть пара лишних тысяч евро, чтобы приобрести довольно базовый и необходимый навык. Понятно, почему автошколы дерут с людей много денег, непонятно, почему этим занимается государство. Экзамен и пересдача в АРК стоит 40 евро. Не смертельно, но крайне неприятно, учитывая что в стране и так все ОЧЕНЬ ДОРОГО.
Забавно, что водители со стажем говорили мне одно и то же: тебе надо отъездить идеально всего один раз в жизни, а потом ты можешь расслабиться. Все мы знаем этих дебилов за рулем, которые ведут себя на дороге как обезьяны с гранатой. Думают, что поворотники, ограничение скорости и запрещающие знаки - это для лохов.
Новости кишат историями о нетрезвых водителях или любителях погонять. Им же выдали права, несмотря на то, что выдать им надо было только на орехи. За сим мы с вами, дорогие друзья, подползаем к проблеме номер три: строгие правила оценивая экзамена в АРК не учитывают реальное поведение людей на дорогах.
Невключенный на пустой улице поворотник при перестроении на экзамене является серьезной ошибкой, в то время как в обычной жизни скорее странно будет его включать. За долгую парковку на экзамене вам предьявят, в то время как в реальной жизни - паркуйтесь сколько душеньке угодно. Я считаю, что некоторые пункты оценивания экзамена стоит пересмотреть. А еще ввести какой-нибудь психологический тест на адекватность новоиспеченных водителей.
Все это, конечно, не дает стопроцентной гарантии идиллии на дорогах, но может крайне положительно повлиять на ситуацию. А то налоги на машины мы ввести можем, а порядок в системе получения прав - нет. Я уж молчу про длинные очереди и теории заговора, согласно которым в АРК существует процент обязательных “завалов”. В какой-то момент я от всего процесса настолько одурела, что сама в эту теорию была готова поверить.
ВРЕМЯ АФИГИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ
У меня после второй несдачи опустились руки. Мне казалось, что я просто дурочка, которая ничего не знает, не умеет и водить машину никогда не сможет. Каазалось, что раз другие сдают с первого и второго раза, а я не могу - я бестолочь. Совет одын, косатики: если вы сдаете на права и вас посещают такие мысли, гоните их взашей. Практика показывает, что от ошибок на дороге сдача экзамена с первого раза не страхует.
То, что у вас не получилось сдать сразу, не говорит о ваших умственных способностях ровно ни черта. Это говорит о том, что у вас недостаточно опыта. Катайтесь, набирайтесь, и рано или поздно научитесь. А тем, кто над вами смеется и хвастается, что сдал с первого раза, можете сказать, что он зазнайка. Я разрешаю.
По своему опыту и опыту многих моих знакомых я заметила, что большой проблемой на экзамене становится волнение. Лично я от волнения часто забывала правила, путала лево и право, на парковке начинала нервничать из-за того, что знала - принимающий уже включил свой гребанный таймер.
Поэтому совет номер два: перед днем Х проведите так называемую симуляцию экзамена - попросите инструктора или того, с кем катаетесь, побыть в роли принимающего, прогнать вас по городу в стиле экзаменатора и на таких же условиях. Прочувствуйте ситуацию, четко следуйте всем правилам, поймите, что ничего страшного в этом нет и успокойтесь. Непосредственно перед сдачей не побрезгуйте дыхательными упражнениями - мне они действительно сильно помогли снять неадекватный мандраж.
И совет номер три: будьте дотошными. Проверяйте каждый знак на каждой улице, задавайте глупые вопросы по сто раз, проезжайте одно и то же сложное место по двести. Гуляя пешком, наблюдайте за тем, как ведут себя водители, куда едут, каким правилам следуют. Еще раз купите тесты по теории, если плохо запомнили правила с первого раза. Мне, кстати, пересдача истекшей теории сильно помогла - я освежила память и заполнила много пробелов в знаниях. Катайтесь при любой удобной возможности, делайте ошибки, разбирайте их, снова катайтесь.
Главное - помните: вы такой не один и в итоге у вас все обязательно получится. Да, иногда процесс сдачи на права бывает долгим и мучительным, но оно того действительно стоит. А если станет совсем отчаянно, вспомните историю про кореянку, которая предприняла 960 попыток, прежде чем сдать экзамен. Она в итоге сдала, и у вас получится.