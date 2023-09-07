ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Как сдать на права и не поехать кукухой?

Дальше начались катания с другими инструкторами, и дела пошли на лад, но бесконечно брать уроки я тоже не могла - они не дешевые. Мне частенько приходилось дергать своих друзей с машиной и достаточным количеством стажа, чтобы они покатались со мной, но в силу каких-то особенностей мне было трудно понять и запомнить некоторые вещи, а накатанных часов все также не хватало.

Поэтому я провалила экзамен во второй и третий раз, после чего - спасибо новому закону - мне пришлось возвращаться в автошколу и опять платить. Платила я вообще направо и налево - за тесты для сдачи и пересдачи теории, за саму пересдачу теории, которая за год сгорела и стала недействительна, за уроки вождения с инструкторами, за машины, которые приходилось брать в аренду, чтобы научиться ездить, за пересдачи экзамена в АРК… К сумме, потраченной на автошколу, прибавилась еще плюс-минус такая же сумма.