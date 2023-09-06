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Экспертная оценка: причина падения вертолета, в ходе которого в Харьюмаа погиб пилот

Маргус Паалисте
, журналист
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Упавший гирокоптер в Арувалла.
Упавший гирокоптер в Арувалла. Фото: Mihkel Maripuu

Центр расследований безопасности (OJK), который начал расследование катастрофы с вертолетом, произошедшей в середине июня в деревне Арувалла волости Раэ, опубликовал исчерпывающий обзор того, что произошло в роковую ночь. Экспертная оценка показала, что неосторожный маневр пилота стал причиной аварии, в результате которой погиб заслуженный пилот.

15 июня в 20:30 опытный пилот Калев Тикк приступил к выполнению полетных маневров на вертолете Xenon 4 с лужайки в Арувалле Харьюмаа, с которым он хотел выступить через несколько дней на Днях эстонской авиации под Тарту. Однако на выступление он так и не доехал, поскольку незадолго до 21:00 средство передвижения упало на асфальтированную дорогу и загорелось. Тикк погиб на месте, самолет также был уничтожен.

Центр расследований безопасности инициировал расследование, в результате которого была дана экспертная оценка на основе информации, полученной в результате осмотра места происшествия, показаний свидетелей, документации воздушного судна и данных реестра.

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