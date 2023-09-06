Экспертная оценка: причина падения вертолета, в ходе которого в Харьюмаа погиб пилот

15 июня в 20:30 опытный пилот Калев Тикк приступил к выполнению полетных маневров на вертолете Xenon 4 с лужайки в Арувалле Харьюмаа, с которым он хотел выступить через несколько дней на Днях эстонской авиации под Тарту. Однако на выступление он так и не доехал, поскольку незадолго до 21:00 средство передвижения упало на асфальтированную дорогу и загорелось. Тикк погиб на месте, самолет также был уничтожен.