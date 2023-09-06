Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 сентября: полиция, спасатели и медики отработали взаимодействие, крупнейшие учения резервистов, как зарядить учителей физики и будущее люкс-автомобилей
Сегодня в выпуске:
- Вертолет в небе над Таллинном, полицейские патрули, машины спасателей и скорой помощи на берегу озера Юлемисте. Столица Эстония на пару дней стала площадкой проведения нескольких международных учений
- Коротко по стране: Эстония в числе лидеров по спаду объемов розничной торговли; когда можно будет проголосовать в смартфоне; в четверг в Таллинне пройдут учения резервистов
- 10 тысяч человек принимают участие в масштабных маневрах резервистов и ополченцев Кайтселийт. За оборонными упражнениями наблюдал наш региональный корреспондент
- Зарядить себя, чтобы передать заряд знаний и увлеченности ученикам. Программа "Лаэ энд" для преподавателей физики мостит дорогу для будущих звезд в сфере технологии и инженерии
- Мировые новости: глава Госдепа США неожиданно прибыл в Киев; австралийцев нужно обучать сортировке мусора; лидер нападения на Капитолий отправится в тюрьму на 22 года
- Новинки международного автосалона в Мюнхене. Чем удивляют разработчики ведущих производителей автомобилей класса люкс?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 6 сентября.