В августе было заключено на 8% больше договоров о жилищном кредитовании, чем в июле, однако средняя сумма кредита была необычно скромной - 87 000 евро, свидетельствует анализ портфеля жилищных кредитов Bigbank.
Кризис? По данным одного из эстонских банков, средняя сумма жилищного кредита в августе была необычно низкой
«В течение всего лета количество договоров о жилищном кредитовании явно увеличивалось, что, конечно, не является чем-то необычным: в августе было заключено более чем в два раза больше договоров, чем в январе», - прокомментировала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, по словам которой в последние месяцы также неуклонно росло количество новых заявок на кредиты.
По мнению Пехтер, тот факт, что средняя сумма кредита опустилась ниже 100 000 евро, объясняется тем, что большинство сделок заключается по продаже небольших квартир на вторичном рынке. «В свете сегодняшних процентных ставок люди пересмотрели свои возможности и, по сравнению с прежними временами, стали гораздо более рациональными в своем выборе», - пояснила глава Bigbank Eesti.
«К настоящему моменту стало очевидно, что покупатели жилья преодолели растерянность и замешательство прошлой осени и зимы. Заметная тенденция роста, продолжавшаяся на протяжении всего лета, позволяет нам прогнозировать и очень активную осень», - добавила Пехтер.