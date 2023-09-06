Румыния признала, что на ее территории упали обломки, вероятно, российского дрона. Почему ранее она это отрицала?

«Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона», - сказал министр обороны Румынии в комментарии телеканалу Antena 3 CNN, добавив, что найденные объекты будут проанализированы, чтобы подтвердить их происхождение.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что если будет подтверждено, что найденные компоненты принадлежат российскому беспилотнику, то это будет «серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии».

Между тем буквально два дня назад румынские политики делали противоположные заявления.

О падении обломков российского дрона на территории Румынии стало известно еще в понедельник 4 сентября. Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины на своей странице в Facebook написал спикер МИД Украины Олег Николенко, подчеркнув, что упали не просто обломки дрона, а сдетонировала его боевая часть.

В тот же день Министерство обороны Румынии отвергло сообщения о том, что российские беспилотники упали и взорвались на румынской территории.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев располагает фотодоказательствами того, что российские беспилотники нанесли удар по территории Румынии во время ночной воздушной атаки на украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай.