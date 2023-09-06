Ср, 6.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Угроза взрыва? ⟩ В торговом центре Rocca al Mare люди с криками бежали к выходу

Сергей Светлов
, репортер-редактор
Facebook Twitter
Comments
Торговый центр Rocca al Mare.
Торговый центр Rocca al Mare. Фото: Tairo Lutter

Читатель Postimees сообщил, что в 20:15 весь торговый центр Rocca al Mare был эвакуирован. «Никто не знал, что произошло, но люди были напуганы и с криками бежали к выходу», - заявил он.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас ответил на запрос Rus.Postimees, что сегодня вечером центр Rocca al Mare был эвакуирован в связи с угрозой взрыва. «Полиция проверила торговый центр и подтвердила, что угрозы не было и он заново был открыт для работы».

«Лицо, угрожавшее взрывом, уже установлено», - добавил он.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх