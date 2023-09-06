Угроза взрыва? ⟩ В торговом центре Rocca al Mare люди с криками бежали к выходу

Читатель Postimees сообщил, что в 20:15 весь торговый центр Rocca al Mare был эвакуирован. «Никто не знал, что произошло, но люди были напуганы и с криками бежали к выходу», - заявил он.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас ответил на запрос Rus.Postimees, что сегодня вечером центр Rocca al Mare был эвакуирован в связи с угрозой взрыва. «Полиция проверила торговый центр и подтвердила, что угрозы не было и он заново был открыт для работы».
«Лицо, угрожавшее взрывом, уже установлено», - добавил он.