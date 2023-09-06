Угроза взрыва? ⟩ В торговом центре Rocca al Mare люди с криками бежали к выходу

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас ответил на запрос Rus.Postimees, что сегодня вечером центр Rocca al Mare был эвакуирован в связи с угрозой взрыва. «Полиция проверила торговый центр и подтвердила, что угрозы не было и он заново был открыт для работы».