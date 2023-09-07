Время коммента ⟩ Возраст – значит секси: вероятная цена активного долголетия

Наоборот, взрослые вечно заняты и от всех отмахиваются. В их представлении дети и старики несут какую-то чепуху, пока они делают дела. Поэтому те, кто для взрослых более или менее бесполезны, тянутся друг к другу. В итоге дети слушают стариков и много чего от них узнают, а старики радуются, что кому-то нужны, и продлевают себе жизнь.

Также в лице бабушек и дедушек дети ощущают личную связь с историей. Моя бабушка много рассказывала, как вывозила детей из блокадного Ленинграда, поэтому все новости о войне в Украине я воспринимаю в свете слышанных в детстве историй. Шипит снаряд, воет бомба – и вот сзади, спереди, рядом с тобой дыбом встает земля, и летят куски всего, что еще две секунды назад было целым или живым. Бабушка говорила, что привыкла к взрывам в детстве. Российская империя рухнула, когда ей было 10 лет. Вскоре после этого бабушка впервые увидела бронепоезд. Он грохотал колесами, дымил и стучал, а над ухом что-то свистело. Позднее бабушка поняла, что ей повезло – ведь она так и не догадалась лечь на землю.

Солдат обыскивает корзинку детей. Первая Мировая война. Фото: TopFoto/TopFoto