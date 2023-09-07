Опрос: почти 70% жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна подать в отставку

Уже вторую неделю вокруг премьер-министра не утихает скандал, связанный с грузоперевозками в Россию. Институт общественных исследований решил выяснить, что люди думают о нахождении Каи Каллас на посту премьера.

Респондентам был задан следующий вопрос: «Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?» 27% ответили «Нет» или «Скорее нет», 67% ответили «Скорее да» или «Да», а 6% ответили: «Не могу сказать».

По сравнению с опросом, проведенным неделю назад, процент сторонников отставки премьер-министра практически не изменился, тогда 66% респондентов считали, что Кая Каллас должна уйти в отставку.

Согласно партийным предпочтениям, 99% сторонников EKRE, 94% сторонников Центристской партии, 91% сторонников «Отечества» и 57% сторонников СДПЭ считают необходимой отставку Кая Каллас. 31% сторонников «Ээсти 200» считают, что премьер-министр должна уйти в отставку. Среди сторонников Партии реформ таких людей насчитывается 19%.

В опросе, проведенном неделю назад, 48% сторонников «Ээсти 200» считали, что премьер-министр должна уйти в отставку. Согласно свежему опросу, данная группа респондентов стала более благосклонно относиться к нахождению Каллас на посту премьера.

Кроме того, был задан вопрос: «На Ваш взгляд, наносит ли скандал с восточными грузоперевозками ущерб имиджу Эстонии за рубежом?» 21% ответили «Нет» или «Скорее нет», 72% «Скорее да» или «Да» и 6% «Не могу сказать».

Согласно партийным предпочтениям, 98% сторонников EKRE, 94% сторонников Центристской партии, 91% сторонников «Отечества», 73% сторонников СДПЭ и 55% сторонников «Ээсти 200» считают скандал наносящим ущерб имиджу Эстонии. Среди сторонников Партии реформ скандал считают вредным для имиджа Эстонии лишь 28% респондентов.